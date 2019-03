“Addio Daniele, ora vola in alto lassù con i colori della tua amata squadra”

La Questura cagliaritana ha avviato le indagini per far luce su quanto è accaduto ieri sera alla Sardegna Arena

Di: Alessandro Congia

“Oggi siamo un po’ tristi, un nostro amico, sostenitore della nostra pagina e della nostra associazione ci ha lasciato. Ci ha lasciati proprio allo stadio, nella sua amata curva, seguendo il suo amato Cagliari. Ciao Daniele. Ci stringiamo alla famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti”.

Manuela Ambu, numero uno dell’associazione Charlibrown, vuole ricordare così il 45enne Daniele Atzori, di Quartu, (nella foto in alto), morto ieri sera alla Sardegna Arena, durante la partita di campionato Cagliari – Fiorentina. Decine i post di dolore e cordogli di amici e conoscenti: Daniele si è accasciato improvvisamente mentre guardava il match casalingo del Cagliari calcio.

Dalle stelle alle stalle, se così si può dire, dalla vittoria dei rossoblù al tristissimo episodio che ha lasciato tutti nello sconforto, soprattutto anche a causa dei cori deplorevoli dei supporter viola provenienti dagli spalti: “Devi morire …devi morire”.

Sulla vicenda ora indagano gli investigatori della Digos della Questura di Cagliari, i quali dovranno far luce su quale sia stato il comportamento dei tifosi della Fiorentina in quei drammatici e concitati minuti in cui i soccorritori del 118 hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Massaggi cardiaci e defibrillatore che per un’ora hanno tenuto in ansia la sorella di Daniele, presente con lui sulla curva Sud per tirare la loro squadra.

Purtroppo però, un triste destino non gli ha lasciato scampo, lunedì lunedì 18 marzo 2019, alle 15.30, avranno luogo i funerale nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu.