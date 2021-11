Bomba d'acqua si abbatte su Monti. Il sindaco racconta: "E' venuto giù il mondo"

Il maltempo abbattutosi sul centro abitato ha lasciato tutti di stucco. "Impressionante, peggio del 2013", ha commentato il primo cittadino

Di: Giammaria Lavena

Un'altra giornata di difficoltà legate al maltempo per molti Comuni dell'Isola. Dopo i disastri causati dalle scroscianti piogge di domenica, la Protezioni civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione. Fra i centri che nelle ultime ore hanno maggiormente subito l'ondata figura senz'altro Monti. Nel primo pomeriggio una bomba d'acqua ha colpito il centro abitato, causando innumerevoli disagi.

PEGGIO DEL PREVISTO. "Veramente impressionante - racconta il sindaco Emanuele Mutzu a Sardegna Live -, ha interessato molte più abitazioni rispetto al 2013". Nel territorio non si segnalano particolari criticità: "Forse qualche smottamento sulla 389 per Alà dei Sardi - spiega -, mentre in paese parecchie abitazioni private sono state danneggiate, oltre ad alcuni tratti dei marciapiedi divelti dalla pressione delle acque". Una situazione, che, ammette il primo cittadino, "ha lasciato tutti un po' spiazzati".

DISAGI IN PAESE. Fra le altre cose si è registrato anche lo straripamento di un canale tombato: "Per ovviare a questo fenomeno abbiamo in progetto la realizzazione di un canale parallelo. Fino a quando non si risolve questo problema bisognerà conviverci". Nel pomeriggio il bollettino di allerta arancione: "Ho attivato il Coc ma - ammette il primo cittadino - non sappiamo più cosa fare, le previsioni meteo non danno particolari criticità. Rimarremo vigili tutta la notte. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, ma purtroppo non c'è più da fare affidamento su niente".

CORSA AI RIPARI. Il primo pensiero è andato alle abitazioni a ridosso del fiume: "Ci siamo subito preoccupati di metterle in sicurezza. Alcuni per precauzione sono andati via, altri sono corsi al riparo nei piani alti. La cosa più importante è sapere che sono tutti al sicuro. Successivamente ci siamo preoccupati di interrompere il traffico nelle vie interessate dall'esondazione del fiume. Controllate queste situazioni, pur con tutte le preoccupazioni, siamo riusciti a tenere sotto controllo la situazione".

ATTIMI CONCITATI. "Ero alla conferenza sociosanitaria a Olbia - racconta ancora Mutzu a Sardegna Live - quando mi ha chiamato l'assessore alla Protezione civile comunicandomi la situazione. Sono arrivato in paese a mezzogiorno e la situazione era già abbastanza preoccupante: nel giro di mezz'ora - conclude il sindaco - è venuto giù il mondo. Ha piovuto dalle 11,30 fino alle 13,30, abbiamo assistito a una scena impressionante".