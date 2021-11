Malata di tumore a 34 anni, a Quartu scatta la gara della solidarietà

Raccolta fondi per le spese di viaggio e assistenza per Rita Francesca

Di: Redazione Sardegna Live

Un aiuto economico perché una giovane donna malata di cancro possa sostenere le spese di viaggio per curarsi e inerenti l’assistenza domiciliare. È la campagna che Marco Casto, da Quartu Sant'Elena, ha promosso sulla piattaforma GoFundMe.

"Rita Francesca - scrive il promotore dell'iniziativa - è una mia grande amica. Un'artista. Allegra, solare e presente. Nonostante la vita le abbia sempre riservato mille sorprese, non c'è mia stata una volta in cui Rita non ce l'abbia fatta con le sue forze. Sino al 2020". E' allora, infatti, che un carcinoma ovarico in stadio avanzato con carcinosi peritoneale e abbondante liquido ascitico le ha stravolto la sua vita.

"Ora - continua Marco - siamo in un momento molto delicato: da una parte la possibilità di un trattamento sperimentale a Roma, dall'altra l'inesorabile attesa della morte. I tempi sono stretti e ogni giorno il carcinoma si prende un pezzo di Rita, dimostrandosi resistente alle cure classiche".

"Aiutaci a sostenere Rita affinché possa sostenere le spese di assistenza domiciliare diurna e notturna, delle visite, del viaggio a Roma e di tutto ciò che ne consegue. Rita - conclude - ha 34 anni, ama la vita nella sua semplicità e vuole vivere”.

La macchina della solidarietà si è già messa in moto in città e non solo. La raccolta fondi, condivisa oltre trecento volte, ha superato i 3mila euro. Si può contribuire cliccando sul link https://gf.me/v/c/gfm/dai-a-rita-una-speranza