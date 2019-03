Incendio in una abitazione a Siniscola, sul posto i Vigili del fuoco

Le fiamme in uno stabile residenziale in via Conteddu alle ore 9:30 di questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Le fiamme sono divampate questa mattina in una abitazione al secondo piano di uno stabile residenziale in via Conteddu, a Siniscola.

Sul posto, alle ore 9:30, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha lavorato per estinguere l'incendio sviluppatosi in un locale abitato di circa 130 metri quadrati.

Il rogo ha interessato prevalentemente la zona cucina. L’immediato intervento dei soccorsi ha fatto sì che i danni si limitassero agli arredi e suppellettili presenti nei locali, scongiurando danni strutturali all’abitazione.

Le operazioni proseguono con la messa in sicurezza dei locali e con gli accertamenti tesi a determinare le cause che hanno originato l’evento. Al momento dell'incendio gli occupanti non erano presenti.

Secondo quanto rilevato, a originare l'incendio sarebbe stato il cortocircuito partito da un elettrodomestico della cucina.