Ottengono un finanziamento utilizzando i documenti di un’altra persona, in quattro denunciati per truffa

Vittima di quattro pregiudicati abruzzesi un 50enne ogliastrino

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione di Perdasdefogu hanno denunciato in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale di Lanusei quattro pregiudicati abruzzesi, originari della provincia di Pescara, per truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona.

I quattro, nell'ambito di una precedente truffa, avrebbero acquisito all’insaputa del titolare i documenti d’identità di un 50enne del paese ogliastrino. I pregiudicati avrebbero così dapprima ottenuto on line un finanziamento di circa 2.500 euro e successivamente, una volta riscossa la somma, avrebbero acquistato ancora on line tre smartphone Samsung di ultima generazione.

Si sarebbe trattato dunque di una vera e propria sostituzione di persona, con tanto di sottoscrizione di contratto per il prestito con firma falsificata. Le approfondite indagini dei militari hanno fortunatamente consentito di risalire agli autori della truffa.

La denuncia è stata sporta nei confronti di una giovane coppia di coniugi di Montesilvano e due pregiudicati pescaresi, noti alle forze di polizia per reati analoghi.