Vittima di un malore, tragedia alla Sardegna Arena. I “tifosi” della Fiorentina: “Devi morire”

Daniele Atzori, 45enne, è stato vittima di un malore fatale. Inutili i tentativi di rianimarlo con il defibrillatore. Indignazione sui social, dalla tifoseria avversaria cori deplorevoli

Di: Alessandro Congia

Dalla festa e dai momenti di gioia per la vittoria in casa al triste dolore e all’amarezza per una morte dovuta ad un infarto. Il supporter rossoblù Daniele Atzori, 45 anni, presente allo stadio in curva Sud con la madre e la sorella, si è accasciato improvvisamente a pochi minuti dal fischio finale del match Cagliari-Fiorentina: inutili i tentativi dei soccorritori del 118 che hanno tentato invano di salvargli la vita rianimandolo anche col defibrillatore.

Se n’è andato nella tristezza infinita, perché pare che dalla tifoseria avversaria dei viola siano volati cori indegni: “Devi morire”. Un episodio gravissimo che non è passato inosservato a nessuno, ora ci si augura che le autorità sportive facciano chiarezza su questo episodio vergognoso.