A Genoni una Gara in repentina per ricordare Cesarino Piseddu

Appuntamento sabato 20 novembre alle ore 15 presso il centro sociale

Di: Redazione Sardegna Live

Una Gara poetica in repentina per ricordare il poeta estemporaneo di Genoni Cesarino Piseddu.

È questa l’iniziativa della Pro Loco di Genoni che, con il patrocinio del Comune, organizza per il quinto anno l’evento nel segno di una tradizione senza fine.

Cesarino Piseddu è nato a Genoni il 2 luglio del 1902. Nei suoi componimenti si riflette come in uno specchio la personalità spiccata di un uomo semplice, ma sempre conscio della grande dignità della sua arte, mai scissa dal mondo del quotidiano. I suoi primi canti, infatti, li dispiegava liberamente, ragazzino, a contatto con la natura bella e selvaggia in cui, però, il contadino sardo da millenni deve lottare e soffrire per vivere.

In occasione della Gara poetica in suo ricordo, in programma per sabato 20 novembre alle ore 15 presso il centro sociale, si esibiranno Efisio Caddeo, Giuseppe Cadeddu e Giampaolo Nuscis accompagnati alla fisarmonica di Gianfranco Massa. La serata sarà allietata dalle launeddas di Stefano Pinna.

PER ACCEDERE ALLA GARA SARÀ NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS.

SI INVITANO I PRESENTI AL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI COVID-19.

NUMERO POSTI LIMITATO.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

VIA POSTA FACEBOOK: PRO LOCO CESARINO PISEDDU – GENONI

VIA MAIL: PROLOCOGENONI@GMAIL.COM