Cagliari. Maltempo: albero cede in viale Diaz

Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco

Di: Alessandra Leo

Non si arrestano i danni causati dal maltempo che in questi ultimi giorni ha messo in ginocchio il Cagliaritano.

Poco fa, in viale Diaz, zona fiera, un albero ha ceduto riversandosi su una palazzina.

Sul posto sono immediatamente accorsi Polizia Municipale e Vigili del fuoco.