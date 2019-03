Due bis e lunghi applausi al Verdi per Silvia Chiesa e Maurizio Baglini

Grande successo per il terzo appuntamento de “I Grandi Interpreti della Musica”

Di: Antonio Caria

Anche il terzo appuntamento della rassegna “I Grandi Interpreti della Musica”, organizzata da Teatro e/o musica, si è chiuso con un grande successo.

Stavolta, al teatro Verdi, a prendersi gli applausi del pubblico sono stati l’artista milanese Silvia Chiesa e il pianista pisano Maurizio Baglini.

La prima è tra le violoncelliste italiane più in vista sulla scena internazionale e in questi anni ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio per violoncello del novecento italiano. Il secondo ha una fitta agenda concertistica, una vasta produzione discografica e porta in tutto il mondo originali progetti artistici anche in ambito multimediale

I due artisti hanno avuto modo di esibirsi sia come solisti, che in duo, con un vasto programma che ha spazio dal Barocco al Romanticismo. Nella prima parte è stata eseguita la Suite per violoncello BWV 1009 di Bach.

Apprezzamento anche per l’esecuzione delle Sonate per tastiera di Scarlatti L21, L184, L118 e L324, e le monumentali Sonate per violoncello e pianoforte op. 58 di Mendelssohn e op. 6 di Richard Strauss. Un vero trionfo per i due tanto che sono stati chiesti due bis.