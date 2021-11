Via i liquami da Sant’Elia, dopo un esposto al dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica, presentato da Sardegna Forte

Mezzi pesanti, stamani, nel quartiere popolare di Sant’Elia a Cagliari per eliminare i liquami che da settimane hanno ammorbato l’aria tra le palazzine delle piazze Falchi, Lao Silesu, Demuro

Di: Redazione Sardegna Live

Liquami fuoriusciti, “per risalita”, dai servizi igienici in numerosi appartamenti e che hanno creato una situazione igienica insopportabile, con urina ed escrementi per strada, nelle cantine, garage, come se niente fosse. Immagini e lamentele si sono susseguite anche sui social, e hanno stimolato un esposto corredato da immagini, firmato dal consigliere comunale di Sardegna Forte Marcello Polastri.

“Ringrazio Area, Comune di Cagliari, e l’ATS per l’intervento richiesto a gran voce da tanti, per restituire la serenità perduta a questo angolo di città” sostiene il consigliere e presidente della Commissione Patrimonio al Comune di Cagliari, che ha allegato all’esposto una copiosa documentazione fotografica, ora giunta negli uffici delle massime istituzioni.

In questi giorni a Sant’Elia si sono recati in tanti, tra assessori e consiglieri, tra essi l’onorevole Valerio De Giorgi e Adamo Pili, Commissario straordinario di Area. “Oggi l’intervento tampone - sostiene Polastri - che andrà però seguito da una radicale rimessa in sesto delle fognature e del sistema di smaltimento delle acque piovane che hanno allagato Sant’Elia”.

In queste ore, l’intervento di due mezzi Autospurgo della “Scuderia Cuccu” all’opera sotto la pioggia battente, per disostruire gli intasamenti dovuti non tanto alle cartacce negli scarichi, ma alla loro manutenzione carente, e ad un attesissimo rifacimento.