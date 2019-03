Pasquetta nella Riviera del Corallo con lo show di Renzo Arbore e l'Orchestra italiana

L’attesa esibizione è in programma lunedì 22 aprile dalle 18.00 in piazza Sulis

Di: Antonio Caria

Dopo il successo degli eventi del Cap d’Any, Alghero e tutta la Riviera del Corallo si preparano alla Settimana Santa e alla Pasquetta.

Per la festa del lunedì dell’Angelo, questo in programma il 22 aprile, l’assoluto protagonista sarà Sarà Renzo Arbore con l’Orchestra italiana. Un grande evento, in programma dalle 18.00, che aprirà la lunga tournee dello showman che porta in giro per il mondo la canzone italiana.

Uno spettacolo che spazierà dalle bellissime canzoni napoletane ai grandi successi televisivi con escursioni sullo swing, per un totale di tre ore di concerto. “Non vedo l’ora di venire ad Alghero – ha detto oggi Renzo Arbore in collegamento telefonico in diretta nel corso della conferenza stampa tenuta al Quarter dal Sindaco Mario Bruno, dall’Assessora Gabriella Esposito e dal presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu – e non vedo l’ora di iniziare lo spettacolo che quest’anno si preannuncia ancora più carico di energia. Tutti i quindici musicisti dell’orchestra italiana sono pronti a condividere il nostro entusiasmo con gli algheresi e i turisti”.

“Alghero – così il primo cittadino – si caratterizza per il forte accento culturale e di spettacolo, nel solco di una programmazione che punta sulla qualità dell’offerta. Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare un nome così importante, Renzo Arbore non ha bisogno di presentazioni. Sarà una Pasquetta da ricordare, ma soprattutto sarà un appuntamento di richiamo che porterà benefici alla città”.

“Un gigante, siamo molto orgogliosi di aver ad Alghero Renzo Arbore – ha aggiunto l’Assessora Esposito – e questo appuntamento arriva a coronare un impegno che rappresenta la perla della programmazione. Una programmazione molto attenta a valorizzare cultura e spettacolo in un lungo elenco che senza interruzioni ci porta dalla primavera all’estate, a Sant Miquel e a Més que un mes”.

Massimo Cadeddu, presidente della Fondazione Alghero, ha sottolineato gli sforzi compiuti per arrivare ad un risultato “che – ha detto - rappresenta la continuità della programmazione basata sulla qualità. Ma soprattutto – ha ricordato – ci consente di promuovere con dovuto anticipo l’evento”

Alla conferenza stampa era presente anche Gianni Garrucciu, autore del libro Renzo Arbore, vita opere e (soprattutto) miracoli”.