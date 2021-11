Villasimius. Tragico incidente: anziano investito dal suo stesso fuoristrada lasciato in folle

L’uomo era uscito per cercare i cani da caccia smarriti il giorno prima

Di: Alessandra Leo

Tragica fatalità quella che stamattina ha provocato la morte del 71enne Giovanni Fadda, pensionato e cacciatore, residente con la moglie a Villasimius.

L’uomo è infatti stato investito dal proprio fuoristrada, un Land Rover Defender, lasciato in folle e senza attivare il freno di stazionamento, in località Monte e Mesu, dove si era recato per cercare i propri cani smarriti ieri durante una battuta di caccia.

Mentre era ancora cosciente, Fadda è stato soccorso da alcuni allevatori presenti nella zona, che hanno immediatamente chiamato il 118.

Nel frattempo, intorno alle ore 9,45, sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Villasimius e Castiadas.

Nonostante l'intervento immediato del personale medico, il malcapitato è deceduto per arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi lesioni riportate.

A seguito dei rilievi di legge, la salma è stata restituita ai familiari su autorizzazione dell' Autorità Giudiziaria.