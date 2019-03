Armi e droga, blitz della Polizia a San Michele e Mulinu Becciu: 4 in manette. Ecco di chi si tratta

Gli investigatori della Mobile hanno effettuato due distinte perquisizioni, nei guai 4 cagliaritani

Di: Alessandro Congia

Quattro arresti, pistola, fucile a pompa, munizioni e cocaina posti sotto sequestro. Nei guai, con l'accusa di detenzione illecita di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, Manuel Cossu, 27enne, Katia Serra, 25 anni, Alessandra Pinna, 44enne, tutti e tre cagliaritani e Gabriele Melis, 40 anni, di Pirri.

La brillante operazione, portata a termine dagli uomini della sezione Antirapina della Squadra Mobile della Questura, coordinati dal dirigente Marco Basile, era mirata a stroncare l'attività illecita dei quattro soggetti dediti ad attività predatorie, furti e rapine, nonché l'attività di smercio di droga.

In particolare, i poliziotti in borghese hanno acquisito numerosi dettagli investigativi di numerosi fatti di cronaca che, nei mesi scorsi, hanno avuto luogo in diversi negozi e attività commerciali in città: in virtù di questi elementi, gli arresti odierni seguono un filo conduttore con il coinvolgimento di altri pregiudicati finiti nei guai, come Alexander Kapitonov, classe 1995, Andrea Castagna, Lee Christopher Cruz, arrestati lo scorso 12 maggio per rapina aggravata, sequestro di persona e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ora, a carico di Cossu Manuel e delle due donne, pendono i reati di detenzione di una pistola calibro 9, cartucce, 30 grammi di eroina, telefoni cellulari di sospetta provenienza furtiva.

All'interno di un capannone adibito a deposito, riconducibile invece a Gabriele Melis, è stato rinvenuto il fucile calibro 12, poco meno di 3 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Le due donne si trovano ai domiciliari, mentre Manuel Cossu e Gabriele Melis sono reclusi nella casa circondariale "Ettore Scalas" di Uta.