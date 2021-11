A Cagliari allerta arancione, anche l’Università sospende tutte le attività. Fermate anche le lezioni a distanza

L’allerta meteo ferma studenti e docenti dell’Università cagliaritana

Di: Sabrina Cau

La protezione civile ha diramato l’allerta meteo per condizioni di grave criticità, rischio idrogeologico e rischio idraulico con validità fino alle 23,59 di oggi e per le ordinanze del Sindaco di Cagliari n. 107/2021 e del Sindaco di Monserrato n. 71/2021 in tutto l’Ateneo di Cagliari.

Sono sospese quindi tutte le attività didattiche: lezioni, esami, seminari, laboratori, Erasmus , biblioteche, aule studio e discussioni laureee.

Sono inoltre interrotte anche le attività didattiche a distanza a causa di possibili interruzioni dell’energia elettrica.

I docenti e il personale amministrativo e bibliotecario può recarsi a lavoro salvo nei casi di effettive difficoltà derivate dagli eventi.