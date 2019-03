Festa di Sant’Efisio: al via le richieste dei pass per fotografi e operatori

La domanda dovrà essere inoltrata entro lunedì 15 aprile

Di: Antonio Caria

In occasione della 363sima edizione della Festa di Sant’Efisio, che si terrà dall’1 al 4 maggio, l'Amministrazione Comunale di Cagliari metterà a disposizione 50 pass per dare modo a fotografi e operatori di oltrepassare le transenne che delimitano il percorso delle processioni.

L’assegnazione dei passi terrà conto, in ordine di priorità, dei fotografi e operatori accreditati da testate giornalistiche nazionali e internazionali e di quelli freelance che vantino nel proprio curriculum esperienze professionali con testate giornalistiche nazionali e internazionali, blog o comunque produzioni di rilevante interesse turistico-culturale.

Le testate giornalistiche, i fotografi e gli operatori freelance interessati dovranno inoltrare la richiesta, entro e non oltre lunedì 15 aprile, tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.stampa@comune.cagliari.it. In allegato dovrà essere presentato un curriculum vitae dal quale poter evincere le informazioni necessarie alla valutazione in merito alla concessione.

Le istanze che verranno inoltrate oltre quella data saranno prese essere prese in considerazione dall'Amministrazione comunale solo se le stesse siano inferiori al numero di pass messi a disposizione.

Maggiori informazioni presso l'Ufficio Stampa del Comune di Cagliari (070/6777173 e 070/6777053) o tramite l’indirizzo di posta elettronica ufficio.stampa@comune.cagliari.it