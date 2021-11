Cagliari. Nasconde le dosi di cocaina nel bastone della scopa: arrestato un 50enne

Operazione dei “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Nascondeva le dosi della cocaina dentro il bastone della scopa, ma l’ingegnoso nascondiglio non è sfuggito ai “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, che hanno perquisito l’appartamento di un cinquantenne, pregiudicato, di Serramanna. Gli investigatori erano da qualche giorno sulle tracce dello spacciatore e ne osservavano gli spostamenti a Cagliari.

Ieri sera il blitz a Serramanna. Nell’appartamento dell’uomo, come riferito dai poliziotti, sono state sequestrate 15 dosi di cocaina, 9.000 euro in banconote di piccolo taglio, nascoste all’interno di un mobile della cucina e tutto l’occorrente per preparare la droga allo spaccio.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero.