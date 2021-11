Maltempo, oggi allerta arancione in Sardegna

Ieri un anziano è morto travolto da acqua e fango nella sua auto sulla costa del Sulcis

Di: Redazione Sardegna Live

Anche nella giornata di oggi l'attenzione resta alta sulla Sardegna. L'allerta arancione per rischio idrogeologico e giallo per rischio idraulico sarà in vigore fino alle 23.59 di oggi, lunedì 15 novembre 2021, nell'Iglesiente e nel Campidano.

Ieri le piogge hanno superato i 100 mm. Diverse centinaia le richieste di aiuto giunte ai soccorritori nel sud dell'Isola: a Cagliari la viabilità cittadina è stata completamente bloccata con le strade di alcuni quartieri che si sono trasformate in fiumi in piena; scantinati e case allegate. A Siliqua, sempre nel Sulcis, a causa delle infiltrazioni, è crollato il muro portante di una casa. All'interno si trovavano due anziani e il figlio: nessuno è rimasto ferito ma tutti hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Un'altra famiglia, rimasta isolata in casa sui monti attorno al capoluogo sardo, è stata tratta in salvo dalla Protezione civile e dal sindaco di Capoterra, mentre Burcei è rimasto senza elettricità per diverse ore. A causa degli allagamenti sono state chiuse diverse strade, tra cui due statali, diverse provinciali e comunali. Interrotti anche i collegamenti ferroviari non solo in Sardegna.

UNA VITTIMA. Un 81enne, Antonio Cinus, ha perso la vita travolto da un mare di acqua e fango mentre si trovava nella sua auto a Porto Pino, località marino-balneare sulla costa del Sulcis. L'autovettura, ribaltata, è stata trovata non lontano dalla provinciale 73 che già dalle prime ore di questa mattina era impraticabile. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore alla ricerca dell'anziano, inizialmente dato per disperso. Solo in serata, poco prima che iniziasse a far buio, il suo corpo è stato individuato dal team di soccorritori, formato da vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile e Corpo Forestale: era stato trascinato dalla furia dei detriti misti ad acqua sino ad un'area limitrofa al poligono militare di Capo Teulada.

RINTRACCIATI I CACCIATORI DISPERSI. Quattro uomini sono stati tratti in salvo a Sarroch. Recuperati con l'elicottero dei vigili del fuoco anche altri quattro cacciatori che si erano rifugiate su un albero a Villa San Pietro e altri due che erano rimasti bloccati a bordo di un'auto. In salvo anche una ventina di cacciatori rimasti isolati in un agriturismo nella zona di Capoterra.

CACCIATORE SALVATO DAL SOCCORSO ALPINO. A recuperare l'uomo, un 67enne con problemi respiratori, residente a Capoterra (Cagliari), sono state le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'uomo era rimasto bloccato in località Arcu G'enna 'e sa Craba, a causa dell'allagamento e conseguente interruzione della strada che avrebbe dovuto percorrere per rientrare alla macchina. Non essendo più stato in grado di proseguire autonomamente insieme ai compagni, sono stati allertati i soccorsi.

SCUOLE CHIUSE. A causa del maltempo e in considerazione dell'allerta meteo Arancione sino a stanotte, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto non solo la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, ma anche quella di parchi, impianti sportivi, biblioteche e musei e asili nido. Il tutto, si legge in una nota del Comune, "per limitare la circolazione nelle strade ed i pericoli conseguenti, per l'intera giornata del 15".

Scuole chiuse anche a Monserrato, Sestu e Sarroch.

CHIUSE DIVERSE STRADE CITTADINE. In considerazione delle diverse criticità derivanti dal maltempo si raccomanda di usare grande prudenza nelle strade cittadine. La via dei Valenzani, via Italia - all'altezza di via Salvo D’Acquisto fino a via Pisano e Via Lorenzo il magnifico (per crollo di un muro) sono chiuse a causa dei pericoli presenti. Si raccomanda di individuare percorsi alternativi.