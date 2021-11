Maltempo. Cacciatore in difficoltà salvato da Soccorso Alpino a Capoterra

L'allagamento di una strada ha impedito di proseguire il cammino fino alla sua auto al 67enne, che soffre di problemi respiratori. Soccorso, è stato consegnato a un'ambulanza

Di: Giammaria Lavena

Ancora un cacciatore in difficoltà a causa del maltempo è stato tratto in salvo grazie a un'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico. L'uomo, 67enne con problemi respiratori residente a Capoterra, era rimasto bloccato in località "Arcu s'enna 'e sa Craba", a causa dell'allagamento e conseguente interruzione della strada che avrebbe dovuto percorrere per rientrare alla macchina.

Non essendo più stato in grado di proseguire autonomamente insieme ai compagni, sono stati allertati i soccorsi: oltre ai medici del 118 sono intervenuti sul posto anche i tecnici provenienti dalle stazioni alpine di Cagliari e Medio Campidano e dalle stazioni speleo di Cagliari e Iglesias.

Una ventina di operatori in tutto che, dopo aver raggiunto il malcapitato, lo hanno adagiato su una barella trasportandolo al sicuro a Capoterra, dove è stato poi consegnato all'ambulanza per il trasporto in ospedale.