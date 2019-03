Droga e armi anche nel capoluogo sardo, la Squadra Mobile arresta 4 persone

I dettagli saranno resi noti in Questura, dal dirigente Marco Basile

Di: Alessandro Congia

Ci sono quattro persone tratte in arresto, droga e armi sequestrate. E’ il bilancio degli investigatori della Squadra Mobile cagliaritana, coordinata dal dirigente Marco Basile, (nella foto). Questa mattina, alle 11.30, saranno resi noti i dettagli negli uffici della Questura, in via Amat.

***Notizia in aggiornamento ***