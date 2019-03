Droga, furto ed estorsione: blitz all'alba, sei ordinanze di custodia cautelare

Operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con la collaborazione dello Squadrone “Cacciatori” e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania su richiesta del Procuratore della locale Procura della Repubblica, dott. Gregorio Capasso, che ha concordato con le risultanze investigative dei Carabinieri della Stazione di La Maddalena, hanno arrestato sei indagati ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato ed estorsione.

L’indagine si è sviluppata a seguito dei riscontri operati dalla Stazione Carabinieri di La Maddalena per reati contro il patrimonio e la segnalazione per assunzione di sostanze stupefacenti di alcuni residenti nell’Isola.

I Carabinieri, come da loro riferito, hanno iniziato con una serie di osservazioni e pedinamenti, proseguiti poi in una complessa e articolata indagine, che ha permesso di ricostruire e documentare un gruppo di persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di La Maddalena e identificare gli autori di una estorsione commessa al fine di riscuotere crediti vantati a seguito della cessione di sostanza stupefacente, utilizzando un’arma da fuoco per minacciare e costringere il debitore a consegnare la somma di 700 euro. E’ stato inoltre accertato e identificato, hanno spiegato i militari, l’autore di un importante furto di materiale edile avvenuto nel mese di marzo 2015 all’interno di un magazzino di proprietà del Comune.

L’attività di Polizia Giudiziaria, al termine di una complessa attività di indagine durata circa tre mesi, ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 10 piante di cannabis indica, 250 grammi di hashish, 150 di marijuana, circa 3.000 euro in contanti, nonché di trarre in arresto 4 persone e denunciarne una per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un'altra persona è stata segnalata alla Prefettura di Sassari quale assuntore.

Le indagini hanno permesso anche di appurare la particolare pericolosità di alcuni indagati e di attuare servizi mirati al fine di prevenire la commissione di ulteriori gravi reati.

In particolare, hanno spiegato i militari, da alcune conversazioni emerge l’intento di dare una “lezione” agli investigatori, attentando alla loro incolumità, ai mezzi privati o alla locale Caserma, e il proposito criminale di compiere una rapina a mano armata, di fatto non attuata.

Dei sei arrestati, tutti italiani e residenti nell’Isola, due sono stati accompagnati presso il carcere di Sassari – Bancali, uno riceverà la notifica del provvedimento in carcere poiché già detenuto per altra causa, e tre saranno tradotti presso le rispettive residenze in regime di arresti domiciliari, tutti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.