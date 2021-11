Maltempo Cagliari. Truzzu: "Forse l'allerta gialla non bastava"

"In città sono caduti 104 mm in 4 ore"

Di: Redazione Sardegna Live

"In città sono caduti 104 millimetri in 4 ore e avevamo una situazione di allerta gialla: forse sarebbe stato più opportuno un avviso di criticità superiore". Sono le parole del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu riportate dall'ANSA. Il primo cittadino ha rilasciato un commento in merito alla bomba d'acqua che si è abbattuta questa mattina su tutto il Sud Sardegna.

"Sin da questa mattina abbiamo rinforzato gli interventi - ha aggiunto - e nei giorni scorsi avevamo già svuotato le vasche di laminazione e pulito le caditoie nell'area di Pirri. Ma con 104 millimetri in poche ore anche l'impianto di Terramaini non è riuscito a far defluire l'acqua e la rete idrica e fognaria sono andate in tilt e sono saltati i tombini per questo evento eccezionale. Per fortuna oggi è domenica il traffico di auto e persone era minore. Domani sospenderemo le lezioni nelle scuole pubbliche e faremo verifiche anche negli impianti sportivi. Terremo chiusi anche i cimiteri e i parchi".