Si ribaltano con l'auto: feriti due giovani e un cane

Sul posto i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno all' 1:30, in via Funtana Buddia, nel centro abitato di Nuoro, un'auto Fiat Grande Punto con due ragazzi poco più che maggiorenni a bordo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo su un palo dell'illuminazione pubblica.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dal sinistro, e il personale sanitario del 118, che si è occupato di assistere e trasportare in ospedale i passeggeri per ulteriori accertamenti sanitari.

A bordo dell'auto anche uno splendido cane pastore tedesco, anch'esso contuso a seguito dell'incidente.

Sul posto è intervenuto il servizio veterinario dell'ASL per assistere il povero cane coinvolto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato della Questura di Nuoro.