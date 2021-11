A causa del maltempo crolla parte di una casa a Siliqua

All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito.

Di: Redazione Sardegna Live

L'ondata di maltempo piombata sul sud Sardegna e annunciata con l'allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale sta creando numerosi disagi. Gli episodi più gravi sono avvenuti a Siliqua dove, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito.

"La casa aveva già avuto in passato un crollo - ha spiegato all'ANSA la sindaca Francesca Atzori - ma gli occupanti sono rientrati di loro iniziativa. Questa mattina si è registrato il nuovo cedimento. I due anziani adesso sono stati ospitati in una casa di riposo e il figlio in un'altra struttura".

La strada che conduce all'abitazione è stata chiusa al traffico.

"Abbiamo chiuso anche via Duca degli Abruzzi dove si trova un'altra casa disabitata che rischia di crollare a causa del maltempo - spiega ancora la prima cittadina - ho subito attivato il Coc e con la Protezione civile stiamo monitorando attentamente la situazione". Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri.