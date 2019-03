Ospite di una comunità di recupero scappa e si consegna alla polizia: “Sto meglio in carcere”

L'uomo avrebbe lamentato problemi di convivenza all'interno struttura

Di: Redazione Sardegna Live

Un 33enne di Cagliari, Angelo Deidda, sarebbe evaso martedì dai domiciliari che scontava in una comunità di recupero per consegnarsi poco dopo alla polizia. Non stava bene all’interno della struttura di riabilitazione, così avrebbe preferito recarsi in questura chiedendo di essere arrestato.

Gli agenti di polizia lo hanno così fermato in attesa che il giudice prenda una decisione sul suo conto.

A spingere l’uomo alla fuga sarebbero stati problemi di convivenza nella comunità terapeutica.