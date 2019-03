Nurra: ecco i progetti per le borgate

Il Sindaco Nicola Sanna: “La nostra amministrazione si è sempre battuta, al fianco della Circoscrizione, per il riconoscimento della specificità della ruralità urbana del Nord-ovest"

Di: Antonio Caria

La realizzazione di un locale multiservizi a Campanedda, l'adeguamento e la ristrutturazione di tutti gli ambulatori medici delle borgate, il risanamento dell'ex plesso scolastico di Tottubella e la riqualificazione di spazi comuni e aree verdi.

Sono questi i progetti per le borgate della Nurra che sono stati elaborati nel corso del percorso di Bilancio Partecipativo organizzato dal Comune di Sassari e dalla Circoscrizione Unica della Nurra, con la collaborazione di Eu Puru.

Durante i quattro incontri, che si sono svolti tra ottobre e novembre a La Corte, Campanedda, Baratz e Palmadula, sono stati predisposti quattordici progetti, sei dei quali saranno finanziati per il triennio 2019-2021, con un investimento totale di 160mila euro.

“Rispetto al finanziamento previsto inizialmente – queste le parole dell'assessore al Bilancio Simone Campus – c'è stato un aumento di 10 mila euro, funzionali all'avvio di tutti i progetti. Progetti che si sono delineati grazie alla collaborazione attiva delle cittadine e dei cittadini della Nurra”.

“La nostra amministrazione si è sempre battuta, al fianco della Circoscrizione, per il riconoscimento della specificità della ruralità urbana del Nord-ovest – ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna – e il riconoscimento della Nurra come Municipalità, avvenuto lo scorso gennaio, è stato anche un attestato del lavoro svolto in questi anni. Oltre all'avvio di questi progetti, continueremo a lavorare per introdurre norme efficaci per dare maggior vigore all'istituzione decentrata e maggior impulso alle attività economiche e produttive del nostro territorio. Sono, inoltre, avviate le procedure per l'investimento dei fondi programmati con la Rete Metropolitana del Nord Sardegna, fondi per la ristrutturazione dei centri sociali delle borgate rurali della Nurra e dell'Argentiera, pari a circa 4 milioni di euro”.