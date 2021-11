Iglesias. Presentazione della Commissione comunale “Pari Opportunità”

Testimonial dell’iniziativa sarà Dalia Kaddari, atleta delle Fiamme Oro

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Iglesias di martedì 16 novembre, alle ore 18.00, nella Sala Blu del Centro Culturale (ingresso di Via Deledda), verrà presentata l’istituzione, della Commissione “Pari Opportunità”.



La Commissione opererà attraverso funzioni consultive, conoscitive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e, nei limiti delle proprie prerogative, in sinergia con gli organismi istituzionali competenti, per promuovere le pari opportunità tra le persone nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle Istituzioni, allo sviluppo del territorio, al mondo del lavoro ed all’economia, oltre che nella vita familiare, professionale, nella formazione, nella cultura e, più in generale, nella vita quotidiana. Testimonial dell’iniziativa sarà Dalia Kaddari, atleta delle Fiamme Oro. Parteciperanno alla presentazione i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

"Il dialogo e il rispetto sono le armi più potenti”, ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa.

“L'istituzione della Commissione Pari Opportunità all'interno del Comune di Iglesias, rimette al centro la discussione, sempre attuale, sul ruolo della donna nella società civile.

L’inserimento femminile in determinati ambiti professionali è frutto di iter legislativi lunghi e travagliati, sotto il profilo etico, politico e sociale.

Oggi vogliamo ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, contribuiscono attraverso il loro impegno ed il loro sacrificio, a portare avanti i valori alla base di ogni democrazia, nello specifico le donne all'interno delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale”.