V Rassegna di Musica tradizionale "Sonus de Atrus Tempus"

Appuntamento a Pirri in onore dei festeggiamenti per San Giuseppe

Di: Redazione Sardegna Live

Si rinnova a Pirri, per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, l’appuntamento con “Sonus de Atrus Tempus”, la Rassegna di Musica tradizionale giunta ormai alla quinta edizione, che vedrà come protagonisti alcune delle migliori espressioni della musica tradizionale della nostra Isola, con suonatori, cantanti e musicisti provenienti da tutta la Sardegna.

L’appuntamento è per sabato 16 marzo 2019, dalle ore 18:00, presso l’Oratorio San Giuseppe.