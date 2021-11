Ogliastra. Il minestrone di Perdasefogu elisir di lunga vita

Nel 2012 venne girato un film sulla famiglia Melis, la più longeva al mondo

Di: Alessandra Leo

Qual è il segreto di una vita longeva, di una morte che avviene dopo aver superato il secolo di vita e spesso non anticipata da una lunga malattia? Pare che vita sana, cibo a chilometro 0 e aria buona siano condizioni favorevoli perché ciò avvenga, ma esiste una vera e propria pozione magica?

In Ogliastra, più precisamente a Perdasefogu, la percentuale di centenari è 13 volte superiore alla media nazionale, tant’è che il piccolo paese è entrato nel guinness dei primati per ben 4 anni di fila. Dopo avere perso il record mondiale nel 2016, detiene quello italiano grazie a 4 fratelli centenari nella stessa famiglia.

Si tratta della famiglia Melis che conquistarono il primato di famiglia più longeva del mondo quando avevano 828 anni in 9, tra sorelle e fratelli. Un anno dopo, in seguito alla morte della terzogenita, l'età complessiva era calata a 745 anni e 210 giorni.

Numerosi genetisti hanno studiato le abitudini della famiglia Melis per scoprirne la straordinaria longevità, con un particolare occhio di riguardo sull’alimentazione. In quel momento la popolarità è aumentata ancora di più, grazie alla ricetta del “Melis family minestrone”, la zuppa di verdure preparata con verdure dell’orto di casa Melis.

Il piatto venne celebrato a New York come il più sano del pianeta e la ricetta fu studiata e inserita nei menu di chef pluristellati grazie al giornalista americano Dan Buettner, che presentò il libro “The Blue Zones Solution” edito da National Geographic Society, specificando che il minestrone della longevità viene cucinato nelle case di Perdasdefogu. Preparato con legumi e verdura dell’orto familiare dei Melis, include la celebre fregula sarda, ed è la cottura lenta per assicurare il valore nutritivo degli ingredienti e mantenersi giovani più a lungo.

Altro che creme di bellezza!