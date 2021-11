Ruba 300 euro da negozio abbigliamento cinese: 30enne denunciato

Sorpreso dal titolare mentre rubava alla cassa. Dopo una breve fuga è stato bloccato dai barracelli

Di: Giammaria Lavena

I carabinieri della compagnia di Sassari hanno denunciato per furto in un'attività un 30enne del posto. Il giovane, entrato in un negozio di abbigliamento cinese a Predda Niedda, avrebbe sottratto circa 300 euro.

E' stato bloccato dagli uomini della compagnia barracellare mentre tentava di scappare con il maltolto. Era stato lo stesso titolare a coglierlo in flagrante mentre rubava il bottino dalla cassa.

Nonostante i tentativi di trattenerlo, il ladro è riuscito a darsela a gambe. Sfortunatamente per lui alla scena hanno assistito i barracelli, che lo hanno inseguito e raggiunto a poca distanza dal negozio.

Il 30enne non avrebbe opposto resistenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il giovane in stato di libertà per furto e provveduto a restituire la refurtiva al legittimo proprietario.