Sassari aderisce alla Giornata mondiale della Prematurità

Il 17 novembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di viola, in occasione della “Giornata mondiale della Prematurità”

“Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori” è la frase che gli organizzatori hanno scelto per il 2021. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. In Italia, i neonati prematuri sono il 6,9 percento delle nascite, percentuale che ha visto un incremento negli ultimi due anni di emergenza sanitaria e pari all’11,2% per i nati da madri positive al Covid-19.

«È necessario, dunque, continuare ad accendere i riflettori sulla prematurità, parlare di questa che è una malattia grave, che può mettere seriamente a rischio la vita dei neonati e che rappresenta una “sfida per la neonatologia e per la società”» spiega Società Italiana di Neonatologia (SIN).

Il viola è il colore simbolo della giornata, che collegherà tutte le regioni d’Italia che aderiranno alla campagna di sensibilizzazione illuminando monumenti e ospedali, come in tantissime città di tutto il mondo.