Enzo Avitabile conquista il Comunale

Due ore di concerto senza soste in cui il cantante ha raccontato quarant’anni di musica

Di: Antonio Caria

Un grande concerto ha conquistato il pubblico accorso al Comunale di Sassari per il primo appuntamento della rassegna di produzioni originali “JazzOp”.

Alla fine è stato un successo per l'Orchestra jazz della Sardegna (OJS) e per l’ospite d’eccezion, Enzo Avitabile. Quasi due ore di concerto, senza pause né rallentamenti, in cui il cantante ha proposto quarant'anni di musica senza confini in cui emergono i temi popolari della musica napoletana e altri suoni antichi del mediterraneo tra cui quello delle tradizione sarda. Applausi scroscianti per un’esibizione arricchita dal virtuosismo dei musicisti e dai geniali arrangiamenti di Mario Raja.

Per tutta la serata il musicista ha dialogato con il pubblico. Si è partiti con “Pulcinella” per proseguire con “Maronna nera” e omaggio a Pino Daniele con “Lazzari felici”.

Grande entusiasmo per “Soul Express” e per i suoni senza tempo né lingua di “Tosso tori” e “Caravan”. Tra i momenti più emozionanti quello dell'esecuzione di “viento e' dimane” nato dalla collaborazione tra Luigi Lai e Avitabile. La serata si è conclusa con un ultimo bis di “Soul Express”.