Tertenia. Arrestato un giovane per detenzione di cocaina e marijuana

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tertenia e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Jerzu, proseguendo l’attività già intrapresa nei giorni scorsi finalizzata al contrasto in materia di stupefacenti e che ha portato nelle ultime settimane all’arresto di sette persone, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di cocaina e marijuana W.J.M., 24enne di Tertenia.

Nello specifico, in località “Presentau”, i militari hanno proceduto al controllo di un’abitazione estiva e di un’auto, in uso al giovane. Al termine della perquisizione, come riferito dai militari, sono stati rinvenuti vari involucri contenenti cocaina e marijuana, per un peso complessivo rispettivamente di venti grammi e cinquanta grammi, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, a disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lanusei.