Nuorese. Frana sulla strada provinciale 3 Lula-Sant'Anna

In queste ore i tecnici stanno provvedendo alla verifica del pendio per mettere in sicurezza la parete.

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 21:40 della serata di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta al Km 24 della Strada Provinciale 3 Lula-Sant’Anna a causa di una frana abbattutasi sulla carreggiata stradale. I massi rocciosi distaccatesi dalla parete fortunatamente non hanno coinvolto persone o mezzi in transito.

Sul posto anche i tecnici della Provincia che hanno provveduto a interdire la circolazione stradale e a predisporre apposita segnaletica.