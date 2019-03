Società sportive: nuove norme e più contributi

Approvato il nuovo regolamento in Consiglio comunale. Piredda: “Incentivare la pratica sportiva anche come occasione di socializzazione e formazione"

Di: Antonio Caria

Il Consiglio comunale di Sennori ha dato il via libera al nuovo Regolamento che disciplina la concessione dei contributi alle società sportive.

Il documento è stato illustrato in aula dall’assessore allo Sport, Salvatore Piredda, e prevede che la quota di garanzia per la partecipazione alle attività (iscrizione ai campionati) sarà erogata per ogni stagione per un importo pari all’80% della somma realmente spesa dalle società richiedenti il contributo (spesa certificata), con esclusione delle società amatoriali.

Ecco lLe quote di contributo ridefinite dalla Giunta e approvate dal Consiglio comunale: 45 euro ad atleta di età inferiore ai 18 anni che non paghi nessuna quota alla società (in precedenza era 41,32 euro), 40 euro ad atleta di età superiore ai 18 anni che non paghi nessuna quota alla società e 25 euro ad atleta (per tutte le fasce di età) per quelle società che richiedono una qualsiasi contribuzione agli atleti. 800 euro andranno, invece, a ciascuna società amatoriale per la partecipazione ai vari campionati.

Fra le novità inserite anche c’è una norma con cui il Comune si riserva la possibilità di riconoscere il contributo a favore di società non aventi la sede sociale nel territorio comunale purché pratichino l’attività nel comune di Sennori, abbiano almeno il 60 % degli iscritti residenti a Sennori e riportino la dicitura “Sennori” nella denominazione della società o dell’associazione.

«Il nostro obiettivo è incentivare la pratica sportiva anche come occasione di socializzazione e formazione, favorendo così le condizioni ideali per la massima integrazione fra persone che hanno estrazioni culturali, sociali ed età diverse”.

Queste le parole dell’assessore allo Sport, Salvatore Piredda che aggiunge “Lo sport deve essere concepito non solo in chiave agonistica, ma anche come strumento educativo, di diffusione dei valori sociali e come elemento fondamentale nella tutela della salute”.