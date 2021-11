Schianto sulla 131, coinvolta un'auto dei carabinieri

Non si registrano feriti gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera lungo la SS 131, all'altezza di Paulilatino in direzione Sassari. Nello scontro, avvenuto nella principale arteria isolana, è rimasta coinvolta anche un'auto dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, un’auto dei carabinieri di Ghilarza, intervenuta per i rilevi dopo che altre due auto si erano urtate in un sorpasso, è stata tamponata da un automobilista sopraggiunto sul posto. Nessuno dei due incidenti avrebbe causato feriti.

Sulla statale è giunta a supporto dei militari una pattuglia della Polizia stradale di Macomer, che ha raccolto le testimonianze completando gli accertamenti.

"Una strada che richiede la massima prudenza nella percorrenza, non brillando per sicurezza - commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, di passaggio in quel momento come tanti altri viaggiatori -. Vicinanza all'Arma dei Carabinieri per l'incidente occorso ad una pattuglia impiegata in un turno di controllo, fortunatamente, mi riferiscono, senza gravi conseguenze alle persone".

"Grazie e riconoscenza mai sufficiente alle nostre Forze dell'Ordine - prosegue Pais - quotidianamente impegnate a garantire la nostra sicurezza, spesso mettendo a repentaglio la loro. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi intervenuti immediatamente, per la sicurezza delle persone coinvolte e di quelle, come me, in transito".