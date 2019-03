Meteo. Le previsioni per domani 14 marzo

Locali piogge o acquazzoni al mattino lungo la costa occidentale

Di: Centrometeoitaliano.it

IN SARDEGNA. Locali piogge o acquazzoni al mattino lungo la costa occidentale, asciutto altrove; precipitazioni sparse nel corso del pomeriggio come anche in serata su tutti i settori centro occidentali, tempo stabile sulle aree restanti.

IN ITALIA Molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio sono possibili locali nevicate sull'arco alpino fino a 1100-1200 metri. Tempo instabile sull'arco alpino anche in serata e in nottata, cieli sereni poco nuvolosi altrove. Giornata all'insegna della generale stabilità al Centro Italia, salvo qualche fenomeno sull'Abruzzo al mattino con neve sull'Appennino fino a 700-800 metri.

Nuvolosità in aumento dalla sera su tutte le regioni con addensamenti anche compatti ma senza precipitazioni.

Tempo instabile al Sud specie nelle ore diurne con acquazzoni e locali temporali anche intensi sia sui settori peninsulari che su quelli insulari e neve sugli Appennini fino a 800-1200 metri. Fenomeni in esaurimento dalla sera ma con nubi sparse.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.