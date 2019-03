Esce di strada con l'auto: grave una donna

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, intorno alle 16:30, un grave incidente stradale si è verificato nel centro abitato di Bari Sardo in prossimità del campo sportivo.

Una donna del posto, alla guida di una Fiat Grande Punto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo sotto un muro di contenimento a bordo strada.

La donna è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì che ha liberato la conducente della vettura.

Sul luogo del sinistro anche due ambulanze. Considerate le condizioni della donna, è stato inviato su posto l'elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri del servizio radiomobile di Lanusei.