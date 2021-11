Ossi, nominati i nuovi vicesindaco e vicesegretaria della Giunta Lubinu

Angelo Cau nuovo vicesindaco. Antonia Marmillata vicesegretaria comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Come da accordi presi quando a Ossi si è insediata la Giunta Lubinu, si rinnovano alcune importanti cariche comunali.

Dopo un anno dalle elezioni, quando era stata vicesindaca Maria Laura Cossu con la delega alle politiche sociali, dal primo novembre è passato alla carica di vicesindaco Angelo Cau, già assessore all’ambiente. "In tutti questi anni - ha dichiarato Cau - il mio impegno è rimasto forte e costante, la nomina di vicesindaco mi onora e sono contento di portare avanti le mie deleghe ed essere sempre a disposizione per il mio paese". Al nuovo numero due del sindaco Lubinu spetteranno i prossimi due anni del mandato dopodiché si rivaluterà quanto accordato in fase di insediamento.

Novità anche per la figura del segretario comunale. Dopo la chiusura della carriera per pensionamento di Ivana Anna Gala, con decreto sindacale è stata nominata la sostituta Antonia Marmillata, responsabile dell’area contabile finanziaria e tributi del Comune di Ossi.

Tra il Comune di Ossi e quello di Ploaghe, inoltre, è stata stipulata una convenzione che vedrà vicesegretaria di entrambi i comuni la dottoressa Marmillata. "Non sono pervenute candidature di Segretari comunali al nostro avviso - ha spiegato il primo cittadino –. Purtroppo si sa che al giorno d’oggi è una figura carente dove un segretario dirige dai 5 agli 8 comuni. Avvalendoci della possibilità di nominare un vicesegretario abbiamo deciso di affidare il compito alla dott.ssa Marmillata, in servizio nel nostro Comune da tanti anni e avente i titoli e requisiti richiesti”.