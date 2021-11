Forum PA: Cagliari tra le città capoluogo più social d'Italia

Quella cagliaritana è una delle pubbliche amministrazioni più presenti sulle piattaforme dei social network

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari tra le città capoluogo più social d'Italia secondo la classifica stilata da Forum PA. "L'obiettivo - è il commento del Comune - non è solo quello di restare nella top ten, ma di riuscire a scalare le posizioni per arrivare, dall'ottavo posto attualmente occupato, il più vicino possibile alla zona podio. E il Comune di Cagliari sembra avere tutte le carte in regola per riuscire ad essere protagonista tra le città italiane più attive sui social".