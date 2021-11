Da Ovodda al Grande Fratello: Giuseppe, il collaboratore di Giucas Casella, fa il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia

Tra i due si è creata negli anni un’amicizia salda e sincera

Di: Redazione Sardegna Live

La solida amicizia tra Giucas Casella e la Sardegna è sancita dai rapporti affettivi che il popolare personaggio televisivo ha instaurato nel tempo.

Su tutti quello con il suo storico collaboratore Giuseppe Cinelli, originario di Ovodda, che da oltre 30 anni è il suo fidato segretario, collaboratore e assistente in tutti gli spettacoli televisivi, in piazza, in Italia e all’estero.

Giuseppe, nella puntata di lunedì scorso del GFVip, è entrato nella casa più spiata di Canale 5, per fare una sorpresa all’amico che gli ha fatto conoscere la Sardegna più autentica, spesso frequentata dal mago Casella.

Il video documenta l’emozionante incontro tra Giucas e il suo amatissimo cane Nina.