Allarme Covid a Oristano: 50 positivi in città

Il sindaco Lutzu: "In quarantena una classe della scuola primaria di via Bellini"

Di: Redazione Sardegna Live

A Oristano si registrano 15 nuovi casi di positività al Covid-19. Lo comunica il sindaco Andrea Lutzu, che scrive: "Si tratta di contagi attribuibili alla stessa comitiva di turisti olandesi in visita in Sardegna che, a seguito dei controlli, nelle scorse settimane era stata messa in isolamento o in quarantena al Covid Hotel di Oristano".

"Oggi (ieri, ndr) in città si registra anche la quarantena di una classe della scuola primaria di via Bellini. Per effetto degli ultimi aggiornamenti, i casi di positività accertati sinora in città sono dunque 1.336, i pazienti guariti 1.255 e 28 i decessi".

I pazienti attualmente positivi a Oristano sono 50, come confermato dallo stesso primo cittadino.