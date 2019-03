Sale il prezzo del pecorino romano, 5,72 euro/Kg

Venerdì prossimo, in Prefettura a Sassari, si terrà la prima riunione del tavolo di filiera

Di: Ansa

Sale il prezzo del Pecorino romano. Secondo i prezzi settimanali per prodotto pubblicati da Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nell'ultima settimana di febbraio il prezzo del Pecorino romano è salito del 6%, attestandosi a 5,72 euro al chilo.

Una notizia accolta positivamente dai pastori sardi, impegnati da settimane nella vertenza sul prezzo del latte, che ha portato la settimana scorsa ad un primo risultato: l'accordo per 74 centesimi al litro da marzo sino a fine campagna, come acconto per il conferimento del prodotto appena munto.

Venerdì prossimo, in Prefettura a Sassari, si terrà la prima riunione del tavolo di filiera.