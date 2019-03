Grande successo per la sfilata dei carri allegorici: ecco il video e i vincitori

Così il capoluogo barbaricino ha celebrato un nuovo appuntamento del Carnevale di Barbagia

Di: Redazione Sardegna Live

La città di Nuoro ha celebrato un altro grande evento del Carnevale di Barbagia. Domenica 10 marzo è andata in scena la sfilata dei carri allegorici e gruppi spontanei che hanno invaso di euforia le vie del centro.

Carotas in sas carreras nugoresas, questo il nome dell'evento divenuto ormai appuntamento fisso.

“L’evento del Carnevale – spiega una nota del Comune di Nuoro –, rappresenta un momento di festa e di forte aggregazione e si basa su riti e usanze molto lontane. Le comunità in questa occasione si riuniscono e attraverso il gioco, lo scherzo, il canto e il ballo, le pietanze eno-gastronomiche rompono le regole del vivere quotidiano”.

Migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo della sfilata che è partita da via Lamarmora nel pomeriggio arrivando in piazza Vittorio Emanuele. Alle ore 20, musica e balli in maschera con Djs Oneto (Alberto e Marco).

L’amministrazione comunale ha promosso l'evento invitando carri non solo nuoresi e mettendo in palio un importante montepremi i 1.800 euro per i carri più divertenti, maestosi e suggestivi.

Primo classificato il carro Disney di Orani, secondo classificato il carro nuorese del Palio di Seuna, terzo il gruppo I Bavaricini.