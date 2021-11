Emergenza maltempo: domani scuole chiuse ad Arzachena

Il sindaco chiede lo stato di calamità naturale

Di: Redazione Sardegna Live

Arzachena è da giorni nella morse del maltempo e l'amministrazione comunale chiude le scuole per domani e chiede lo stato di calamità naturale. A indurre il sindaco Roberto Ragnedda e la Giunta a intervenire sono stati i danni causati dalle piogge a case, esercizi pubblici e strade, a iniziare dalla circonvallazione: nella notte, in prossimità della provinciale 14, uno smottamento ha provocato una voragine in cui è finito il pickup del Comune, sul posto per transennare l'area.

Oltre a deliberare la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale, la Giunta ha deciso la chiusura di tutti gli istituti scolastici per la giornata di domani, 10 novembre, per ridurre gli spostamenti in auto, e l'annullamento del mercatino settimanale.

"Abbiamo registrato inondazioni nel centro del paese, crollo di muri e ponti nell'agro, isolamento di intere famiglie, allagamento di scantinati e abitazioni - racconta il sindaco Ragnedda - Abbiamo necessità del sostegno economico delle istituzioni nazionali e regionali per aiutare famiglie e aziende e ripristinare subito la rete viaria. Regione e altri enti riconoscano lo stato di calamità naturale".

Come riferisce il delegato della Protezione civile, Alessandro Careddu, "il centro operativo comunale, la Protezione civile, i barracelli, i vigili del fuoco di Olbia e Arzachena e i volontari sono al lavoro da 4 giorni per rispondere alle numerose richieste d'intervento, ma da soli non possiamo farcela".

Preoccupa la previsione di "precipitazioni per tutta la settimana, i cittadini sono stremati e spaventati - spiega Careddu - Per rispondere all'emergenza abbiamo avviato una prima ricognizione dei danni e attivato la mail emergenza@comunearzachena.it perché ognuno possa segnalare i danni subiti".