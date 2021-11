Selargius, denunciato un 65enne per guida in stato di ebbrezza

Ieri a Selargius i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un operaio incensurato

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri verso mezzogiorno a Selargius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica un 65 enne del luogo, operaio incensurato.

Questi, sottoposto al test dell'etilometro in via I° Maggio, mentre era alla guida della propria autovettura Mercedes, sarebbe risultato essere positivo, evidenziando un tasso molto alto pari a 2,69 grammi per litro, pari a oltre 5 volte il limite massimo consentito.

La patente di guida gli è stata ritirata dal personale operante mentre l'autovettura è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta convenzionata