Marijuana e hashish nel motorino, 20enne nei guai

La scoperta dei carabinieri durante un controllo all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti svolti su strada nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ventenne marocchino, senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico.

Questi è stato controllato attorno alle 6:40 in via Sonnino ed è stato sottoposto a controllo in qualità di passeggero di un motociclo Piaggio Beverly su cui viaggiavano altri due giovani. In tutto, insomma, erano in tre sul motociclo. Dalla perquisizione personale successiva sarebbero stati trovati in suo possesso due involucri di marijuana del peso complessivo di 1,7 grammi, un'infiorescenza della medesima sostanza da 0,1 grammi e due involucri di hashish del peso complessivo di 3 grammi, nonché la somma contante di 55 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Nella circostanza sono state elevate a carico del conducente del mezzo contestazioni ai sensi del codice della strada, per mancata copertura assicurativa, superamento del limite di persone consentite nel trasporto, nonché per guida senza patente.

Il motociclo era già in sequestro amministrativo dal 25 ottobre per altra causa. È stato sottoposto ad un analogo provvedimento con affidamento in custodia giudiziale a una ditta specializzata e non al proprietario che evidentemente si è approfittato dell'iniziale affidamento fatto su di lui.