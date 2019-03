Sennori esprime solidarietà ai pastori

Approvato in Consiglio comunale un ordine del giorno che riconosce piena dignità alle proteste e alle lotte

Di: Antonio Caria

Anche il Consiglio comunale di Sennori esprime la sua solidarietà al comparto agropastorale sardo.

Il Consiglio comunale ha, infatti, approvato all’unanimità un Ordine del giorno con cui l’Assemblea riconosce piena dignità alle proteste e alle lotte dei pastori che negli ultimi mesi hanno manifestato in tutta la Sardegna per ottenere un giusto prezzo del latte ovino e per chiedere l’attivazione di un sistema di monitoraggio dell’intera filiera delle produzioni casearie, a garanzia dei legittimi interessi di tutti i soggetti produttivi del settore, dei consumatori e di un mondo lavorativo che è parte della tradizione sarda.

Il documento è stato illustrato in aula dall’assessora all’Agricoltura, Elena Cornalis, rispondendo così all’invito dell’Anci Sardegna a prendere posizione sulla delicata vertenza. Non è mancata un’ampia discussione sulla vertenza.

“Non ci fermeremo all’approvazione di questo Ordine del giorno, ma avvieremo una serie di iniziative con l’intento di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, partendo dalle scuole, sull’importanza del settore agropastorale, sull’acquisto e consumo dei prodotti delle aziende sarde e per cercare di allestire un canale diretto di compravendita fra i produttori locali e i cittadini”, queste le parole del sindaco Nicola Sassu.

“Contiamo molto sul coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi delle scuole per far prendere loro coscienza dell’importanza del settore agropastorale e caseario in Sardegna e sulla necessità che questa filiera economica si sviluppi in maniera ecosostenibile, in tutti i sui tasselli, dal produttore al consumatore” – ha precisa Cornalis -.

A questo proposito nei prossimi giorni sarà proiettato il film “Capo e Croce - Le ragioni dei pastori” di Paolo Carboni e Marco Antonio Pani, un’opera che racconta la vita dei pastori e la loro lotta quotidiana “per continuare a esistere”.