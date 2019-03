“Addio Ignazio, il volontario instancabile della Prociv Arci di Assemini”

Il saluto commosso dei suoi colleghi dell’associazione che lo ricordano come un onesto e bravo volontario, da tanti anni in prima linea

Di: Alessandro Congia

Se n’è andato senza fare tanto clamore, uno dei tanti eroi buoni che credono nel loro impegno sociale, una persona Speciale, un angelo buono e onesto, instancabile, conosciuto da tante persone e da tanti anni in prima linea con l’associazione Prociv Arci di via Iglesias, ad Assemini.

Ignazio Cordeddu, 68 anni, così come lo ricordano i colleghi in squadra, teneva tanto ai servizi da gestire, come la prevenzione incendi, le emergenze idrogeologiche o gli eventi drammatici come quello dell’alluvione, a Olbia: “Un abbraccio caro al nostro Ignazio, che da lassù possa essere sempre al nostro fianco per proteggerci”.

Domani pomeriggio, martedì 12 marzo 2019, alle ore 15, nella parrocchia di San Pietro, saranno celebrati i funerali.

PROCIV ARCI. Sotto la spinta dei numerosi cittadini che, in occasione degli straripamenti del fiume Cixerri e Mannu, offrirono spontaneamente il loro aiuto sia al Comune e sia alla popolazione Asseminese, nel 1981, si costituisce ed inizia la propria attività l’Associazione Prociv Arci – Assemini. Tali aiuti si concretizzarono in un organismo di volontari capace di intervenire in caso di calamità naturali e contro gli incendi, a favore della cittadinanza e a supporto delle Istituzioni.

L’attività ebbe inizio con tanta buona volontà, con l’utilizzo dei propri mezzi e con attrezzature assolutamente inadeguate. Si organizzarono i pattugliamenti dell’intero territorio comunale segnalando alle Autorità qualunque situazione di emergenza.

I primi risultati furono decisamente incoraggianti, tanto che molti giovani decisero di aderire all’Associazione con impegno e dedizione. L’Associazione concentrò buona parte del proprio impegno e degli interventi operativi alla salvaguardia del patrimonio boschivo di “Gutturu Mannu” tra i più rilevanti della Sardegna, ricadente prevalentemente nell’Isola Amministrativa del Comune di Assemini. Nell’area boschiva sono presenti numerose sorgenti d’acqua ma, con il caldo estivo diventa particolarmente vulnerabile agli incendi, e per questo motivo l’attenzione riposta era ed è sempre elevata. Nel 1983, l’Amministrazione Comunale, dopo aver analizzato l’operato dell’Associazione, decise di collaborare in modo diretto acquistando una “Fiat Panda 4 x4”, delle apparecchiature radio e delle attrezzature per interventi di antincendio.

La disponibilità di nuovi mezzi ed attrezzature, fece crescere l’entusiasmo dei volontari che incrementarono sia nell’impegno e sia nella qualità degli interventi, tanto che la stessa Regione Autonoma della Sardegna, affidò all’Associazione una “Fiat Campagnola” completa di modulo antincendio.

A metà degli anni ottanta, con lo svilupparsi del fenomeno degli incendi, l’Amministrazione Comunale, valutando positivamente l’operato dell’Associazione, intervenne in modo concreto acquistando due “bremach 4 x4”con modulo antincendio, una “Lada Niva 4x4”, radio portatili, radio veicolari, atomizzatori, tute ignifughe e altre attrezzature indispensabili per gli interventi ormai sempre più numerosi.

La realizzazione della Sala Radio e l’istallazione delle apparecchiature radio negli automezzi, il tutto collegato con l’Ente Provincia e con la Regione Autonoma della Sardegna (Corpo Forestale e Vedette Antincendio), consentirono un notevole miglioramento dei servizi con un controllo totale del territorio e una maggiore velocità d’intervento delle squadre di volontari.

Nel 1994, con il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna (iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato) come Associazione Volontari per la Protezione Civile, arrivarono i primi contributi pubblici che servirono ad incrementare l’attività per qualificare maggiormente i vari servizi. Nel 1995, l’Associazione venne riconosciuta (iscrizione all’Albo Nazionale del Volontariato) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.