Iglesias. Sacchi di sabbia per difendere la cattedrale dagli allagamenti

Il sindaco Mauro Usai: “Evento straordinario. Nessun danno in chiesa”

Di: Alessandra Leo

Durante lo scorso weekend, a Iglesias, la pioggia torrenziale si è purtroppo riversata all’interno della cattedrale di Santa Chiara, in piazza Municipio, durante la messa delle 9,30 di domenica.

I presenti assicurano che la situazione fosse sotto controllo, ma per ragioni di sicurezza sono stati posti dei sacchi di sabbia per salvaguardare l’ingresso principale del luogo di culto più importante della città, e i fedeli, una volta terminata la funzione, sono usciti dalla chiesa da un secondo ingresso, quello di Vico Duomo.

Il sindaco Mauro Usai assicura che si è trattato di un evento straordinario causato dai lavori ancora incompleti sulle giunture dei canali di scolo che servono proprio ad evitare certi problemi in futuro, e che chi di dovere sia intervenuto subito per sistemare i pluviali e interrompendo l’infiltrazione di via Rolfi, quella più importante.

Nessun danno a Santa Chiara insomma, solo prevenzione e prontezza negli interventi.