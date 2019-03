Polizia Locale: rilevamento della velocità fino al 17 marzo

Il Servizio sarà svolto con Trucam

Di: Antonio Caria

Prosegue l'attività di prevenzione della sicurezza sulle strade urbane da parte del Comando di Polizia Locale di Alghero. Le operazioni di rilevamento della velocità sono partite nella giornata odierna (11 marzo) e andranno avanti sino a domenica 17 marzo.

Il servizio verrà svolto con Trucam, un’apparecchiatura in grado di rilevare non solo l'eccesso di velocità ma anche altre infrazioni. L'attività interesserà in Viale Burruni, Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele (SS127 bis tratto compreso tra la Via S. Mossa e Località Monte Agnese in tratto urbano).

Il Comando di via Mazzini invita alla guida prudente e al rispetto del limite di 50 km/h, fondamentale per scongiurare e prevenire situazioni di pericolosità ed incidenti.